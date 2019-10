Kom vanaf 23 oktober genieten van liveoptredens in de Spiegeltent Vanessa Dekeyzer

17 oktober 2019

12u03 1 Diest Van 23 oktober tot 3 november staat de nostalgische spiegeltent weer op de Grote Markt van Diest. Ook dit jaar kan je genieten van heel wat liveoptredens.

De ambiance van de spiegeltent begint dit jaar extra vroeg. Vanaf 23 oktober kan je al op de Grote Markt in de spiegeltent terecht. Met dit jaar een nieuwe tent die zorgt voor een magische beleving. Kom zeker eens langs om de sfeer van vroeger op te snuiven en te luisteren naar één van de vele liveoptredens. Info en tickets via www.shoppenindiest.be.

“De spiegeltent is een uniek concept dat georganiseerd wordt door onze handelaars en vele lokale verenigingen. Bovendien gaat een deel van de opbrengsten naar lokale goede doelen en het verenigingsleven. Een initiatief waarbij iedereen een warm hart toedraagt aan onze stad”, vertelt schepen van Economie Maurits Vande Reyde (Open Vld). “Uiteraard valt er ook in december nog heel wat te beleven in Diest. Je kan dan onder meer de jaarlijkse kerstmarkt bezoeken en komen shoppen tijdens de koopzondagen”, besluit de schepen.