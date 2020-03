Koffiebranderij “Stroobants” krijgt erkenning als leverancier van topstreekproduct Dirk Desmet

02 maart 2020

17u58 0 Diest Koffiebranderij Stroobants in Diest mag voortaan het Vlaams erkenningslabel “Streekproduct.be” gebruiken. De branderij krijgt die erkenning van VLAM, het Vlaams centrum voor agro- en visserijmarketing. Eigenaar Marc Stroobants is alvast blij met de erkenning.

De koffiebranderij bestaat al sinds 1902 en maakt intussen acht soorten koffie. “Als basis gebruiken we altijd Braziliaanse bonen maar dan voegen we er een soort uit Colombia, Nicaragua, Cuba of Honduras aan toe. We branden onze bonen lichtbruin met als resultaat een maagvriendelijke koffie die beter verteerbaar is. We staan daar ook om bekend in de regio”, vertelt Marc terwijl hij de brandoven nauwlettend in de gaten houdt en de bonen regelmatig controleert. “Op een bepaald moment gaat het snel en riskeer je al gauw dat de bonen aanbranden. Ze moeten op precies het juiste moment uit de oven”, legt hij uit.

Marc is al de derde generatie en kreeg de microbe al jong te pakken. “Als kind was ik al gefascineerd toen mijn vader de bonen brandde. Mijn vader raadde me aan de koffiebranderij na zijn overlijden niet verder te zetten en een gewone job te zoeken maar toen hij plots stierf, wist ik meteen dat ik zijn levenswerk wilde verderzetten.”

“Erkenning ook voor mijn vader en mijn grootvader”

De erkenning die hij nu krijgt doet Marc zichtbaar deugd. “Het is niet alleen een erkenning voor mij maar ook voor mijn vader en mijn grootvader. Opa begon in 1902 een delicatessenzaak waar je ook koffie kon kopen. Later kocht hij een eerste brander en mijn papa bouwde de business verder uit. Als ik zie waar we vandaag staan en welke erkenning we krijgen, kan ik daar alleen maar heel dankbaar voor zijn. Ik denk dat ik deze job nog heel lang ga doen en ik stop wellicht niet op de pensioengerechtigde leeftijd. Zolang de gezondheid het toelaat zal ik koffiebonen branden”, besluit Marc lachend.

De Stroobantse koffie kan je kopen in de koffiebranderij aan de Oude Tramweg en in de koffiebar “Het Dambord” in de Ketelstraat 30. Online bestellen kan ook via www.stroobantskoffie.be

Naast Stroobants mogen twee bedrijven uit Oostende het label voortaan gebruiken, net als bedrijven uit Sint-Niklaas en Genk. De “Geelse Saffraanmoppen” van een bakker uit Geel worden tenslotte ook in het lijstje opgenomen.