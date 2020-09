Koerierster onder invloed trekt gekke bekken naar politie DDH KBG

16 september 2020

18u38 0 Diest De lokale politie Demerdal-DSZ organiseerde dinsdag een verkeersactie in samenwerking met de Vlaamse Belastingsdienst en werd wakker geschud door een bestuurster die gekke bekken trok. Ze werd aan de kant gezet en bleek onder invloed te zijn van drugs.

Van 9 tot 12 uur controleerden de ordediensten voertuigen aan de Mannenberg in Scherpenheuvel-Zichem. Een wagen bleek niet verzekerd en ook een opgedreven bromfiets passeerde de revue. Enkele bestuurders kregen opmerkingen over hun ladingzekering en één voertuig was niet in orde met de keuring.

Van 13 tot 15 uur werd er vervolgens gecontroleerd in Diest langs de Omer Vanaudenhovenlaan en de Leuvensesteenweg. Zeven bestuurders werden geverbaliseerd wegens bellen aan het stuur, vijf anderen droegen geen gordel.

Een agente die het verkeer observeerde zag een bestuurster van een pakjesdienst, die in het voorbijrijden gekke grimassen trok. Toen de 33-jarige dame uit Bree even verder uit het verkeer werd gehaald, bleek zij dusdanig onder invloed van drugs dat ze haar lichaam niet meer onder controle kon houden. Haar rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.

De Vlaamse Belastingsdienst inde ten slotte in totaal 6.406 euro aan achterstallige taksen bij 17 bestuurders.