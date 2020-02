Kluizenaar Staf Vanuytrecht (61) komt terug naar ons land DDH

18 februari 2020

17u35 0 Diest Staf Vanuytrecht (61), de man die in 2017 Diest ruilde voor een leven als kluizenaar in het Oostenrijkse bergdorp Saalfelden, keert terug naar ons land.

De voorbije drie jaar leefde hij in de zomer in een kluizenaarshut in het dorp. Elektriciteit had hij er niet en er was alleen koud water in de hut.

In Oostenrijk ontving hij, van april tot november, overdag de bezoekers van het bijhorende pelgrimsoord. De man werd destijds uit vijftig kandidaten gekozen voor de job. Stafs gezondheid zou het nu niet langer toelaten om in de hut te blijven wonen en bovendien zou hij in ons land aan een priesterstudie willen beginnen. Het Oostenrijks dorp moet alvast op zoek naar een vervanger.