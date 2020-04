Klanten bemachtigen sleutel café, kappen aardig wat drank achterover en krijgen ruzie: politie moet tussenbeide komen en opent ook onderzoek naar uitbater Kristien Bollen

04 april 2020

18u12 20 Diest Een caféruzie in coronatijden. De politie van Diest moest in de nacht van vrijdag op zaterdag twee caféklanten uit elkaar halen. Eén van de twee klanten had blijkbaar de sleutel op zak. De politie opent ook een onderzoek naar de uitbater.

Het duo opende zelf de deuren van het café in de Leuvensestraat in Diest. De cafébaas was dus niet aanwezig in de zaak. Het tweetal nuttigde heel wat drank en rond 2 uur kregen ze onderling ruzie. De ruzie liep zo hoog op dat er heel wat cafémeubilair sneuvelde, waardoor de buurtbewoners uit hun slaap werden gewekt. Zij alarmeerden daarop de politie.

Lege glazen

Bij aankomst van de politie bleek dat ze er al heel wat alcohol was genuttigd, aan de vele lege glazen te zien. Ook lag er een snoepautomaat tegen de grond. Hoe één van hen aan de sleutel van het café kwam, is nog onduidelijk. Heeft de baas hem die gegeven? Dat moet verder onderzoek nog uitwijzen. Politie Demerdal-DSZ moet de cafébaas nog verhoren. Tegen de twee heren werd alvast een pv wegens samenscholing opgemaakt. Ook het café werd gesloten.