Kiwanis sponsort duofiets voor woonzorgcentrum Huize Sint-Augustinus Kristien Bollen

12 december 2019

17u42 0 Diest Kiwanis Mosterpot Diest schenkt het volledige bedrag van 8.300 euro voor een duofiets aan Huize Sint-Augustinus, het woonzorgcentrum te Diest. Op deze manier hoopt Kiwanis te kunnen bijdragen aan de actieve levensstijl van de bewoners.

De sponsoring kwam tot stand naar aanleiding van het grote succes met de gehuurde duofietsen afgelopen zomer. Al meer dan 35 jaar houdt Kiwanis Diest zich bezig met sociale doelen. “Wij willen ouderen de kans geven om meer en vaker sociale contacten te leggen” zegt voorzitter Edwin Degelin van Kiwanis Mosterdpot Diest.

Ook de bewoners zijn erg uitgelaten over de toekomstige duofiets. “Wij hebben eerder al eens mogen rijden met zo’n duofiets. Het was bijna een nostalgisch gevoel om nog eens te kunnen fietsen over de markt van Diest” zo vertelt Paula Vandenbrandt, een bewoonster van Huize Sint-Augustinus.

Raf Vallons, diensthoofd ergo-kine-logo-animatie, is erg blij met de komst van de duofiets van Fun2Go. Volgens hem is het een zeer toegankelijk instrument om bewo- ners weer enthousiast te maken om te fietsen. “De duofiets maakt het niet alleen mo- gelijk om op een rustige en veilige manier te fietsen, het verbindt vooral de mensen. Het is een manier om in de ruimere omgeving van het woonzorgcentrum contacten te leggen met buurtbewoners, kennissen en toevallige passanten. Het fietsen leidt tot nieuwe sociale momenten voor onze bewoners. We zien dat het de bewoners enorm opfleurt om op deze manier op pad te gaan” zegt Raf Vallons.

Achtergrond

Kiwanis is een internationale organisatie van serviceclubs. Een serviceclub is een club van mensen die door het opzetten en uitvoeren van activiteiten geld bijeenbrengen (fundraising) en dat bijeengebrachte geld uitgeven aan goede doelen (fundspending). Er zijn meerdere servicecluborganisaties in Belgie en in de wereld. De clubs van Kiwa- nis zijn autonoom in hun handelen. Ze hebben zich echter wel gebonden aan regels en enkele verplichtingen van Kiwanis International.