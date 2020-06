Kinderwens vzw Vlaams-Brabant komt met troostmand voor wensvaders: “Zij worden te vaak vergeten” DDH

10 juni 2020

16u53 0 Diest Kinderwens vzw Vlaams-Brabant vindt dat mannen met een onvervulde kinderwens ook een attentie verdienen op vaderdag en daarom hebben ze een cadeaumand samengesteld die je bij hen kan bestellen. “Wensvaders worden te vaak vergeten en daar willen we verandering in brengen”, zegt Sanne Verhoeven (33) die de mand samenstelde.

De vzw bestaat uit zes kinderconsulenten die vragen beantwoorden rond zwangerschappen maar evenzeer mensen begeleiden die een onvervulde kinderwens hebben in Diest en ruimte omgeving. “Mannen die, om een of andere reden, geen papa zijn maar dat wel graag willen worden vaak vergeten, terwijl vrouwen met een onvervulde kinderwens veel sneller aandacht krijgen. Daarom bedachten we een troostmand voor vaderdag met daarin onder andere een pittenkussen, thee, ons boek en ons open kaartspel”, legt Sanne uit.

1 op 6 heeft onvervulde kinderwens

De Diestse burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) mocht de eerste mand in ontvangst nemen en de keuze om die aan hem te geven was niet toevallig. “Ik ben er intussen 49 en ook mijn kinderwens is tot vandaag niet vervuld. Acht jaar lang was ik wel pluspapa van 2 fantastische plusdochters maar de relatie liep op de klippen en dan stopt de rest ook. Ik zie ze nog wel maar dat is niet hetzelfde. Als ik morgen de kans krijg zou ik zeker nog aan het vaderschap beginnen. Dat ik geen kinderen heb is een heel groot gemis in mijn leven”, vertelt de burgemeester.

Volgens de vzw is De Graef niet alleen want 1 op 6 hebben in Vlaanderen een niet vervulde kinderwens. “Het verdriet van die mensen wordt door de maatschappij niet gezien. Met onze actie willen we dit stil en onzichtbaar verdriet uit de taboesfeer halen”, besluit zorgcoördinator van de vzw Ann Adriaens.

Je kan de troostmand bestellen via de website van de vzw of door een e-mail te sturen naar info@kinderwens.org. Een mand kost 50 euro.

Meer algemene informatie vind je op de nationale webpagina.