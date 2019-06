Kim Zeelmaekers is nieuw gemeenteraadslid voor sp.a Tom Van de Weyer

18 juni 2019

16u04 0 Diest Kim Zeelmaekers (37) legde de eed af als nieuw gemeenteraadslid voor sp.a. Ze volgt Marc Florquin op, die onlangs afscheid nam van de politiek.

Zeelmaekers is verpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis. Na de gemeenteraadsverkiezingen was ze aangeduid als vierde opvolger. Carina Jankowski had al de plaats ingenomen van de verkozen Carine Van Camp. Tweede en derde opvolgers Sara Naten en Selma Ilbas zien af van een zetel. Zeelmaekers vervoegt de fractie van sp.a.

Raadslid en partijgenoot Murat Celik richtte een woord van dank aan boegbeeld Florquin die 31 jaar actief was in de politiek. “Hij heeft zich ingezet om van Diest een betere plaats te maken. Hij was expert in cultuur en toerisme en zal de partij blijven steunen om ons werk verder te zetten.”