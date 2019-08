Kim ‘Simme’ Maes wil na beroerte nieuwe wind laten waaien door cafetaria zwembad Geert Mertens

26 augustus 2019

12u00 3 Diest De bekende cafébaas Kim ‘Simme’ Maes (46) nam enkele maanden geleden de cafetaria van zwembad De Warande, aan de Omer Vanaudenhovelaan in Diest, over. Niet veel later werd hij getroffen door een beroerte. Ondertussen is hij bijna volledig hersteld en klaar om er terug volop tegenaan te gaan. Om het de klanten aangenamer te maken, liet hij alvast een groter terras installeren aan het zwembad.

Kim baatte tot voor kort café Spoor 10 aan het station in Aarschot uit. De voorbije dertig jaar runde en stond hij achter de tapkraan in talloze cafés, voornamelijk in het Diestse waar hij geboren en getogen is. Onder meer in Den Engel, Den Tram, Den Tender, Nashville en de Borderline was hij actief. Ook stond hij aan de wieg van Simmsclubs waar zijn broer het bekende Wim’s clubs van maakte.

“Of het zware leven in de horeca zijn tol heeft geëist, weet ik niet”, zucht hij. “Feit is dat, net op het moment dat ik beslist had om het wat rustiger aan te doen, getroffen werd door een beroerte. Ik had het nog voor de grap tegen mijn dokter gezegd... Misschien was het wel veroorzaakt doordat ik minder rook en minder alcohol drink. Alcohol werkt als een bloedverdunner, hé…”

Rechterzijde half verlamd

Hij stond nog maar een paar weken achter de toog van zijn cafetaria of hij werd getroffen door een herseninfarct. “Ik werd wakker en mijn rechterzijde was half verlamd”, legt hij uit. “Dat werd erger en erger. In de loop van de namiddag kon ik mij helemaal niet meer bewegen en hebben ze mij naar spoed gevoerd. Daar bleek dat ik een lichte beroerte had gehad.”

Ondertussen is het al wat beter. “Neen, ik ben niet gestopt met werken”, zegt hij. “Al heb ik wel de hulp van een paar gasten ingeroepen. Op bepaalde dagen was het echt erg: dan moest ik gaan neerzitten. Klanten zullen wel gedacht hebben: die is te lui om te werken maar ik was zo moe dat het niet ging… Vandaag was een goeie dag: ik ben in één trek van de auto, over het straat, tot aan de cafetaria gewandeld.”

Nieuwe wind

Simme is van plan om een heel nieuwe wind te laten waaien door de cafetaria. “Ik ben al begonnen met een nieuw, schoon terras waar bezoekers rustig kunnen zitten”, zegt hij. “Ook ideaal voor de vele wandelaars die hier aan de Halve Maan passeren. Daarnaast overleg ik met de stad om hier een speelpleintje en petanquebaan aan te leggen. De eerste signalen die ik krijg zijn alvast positief.”

Sport op TV

“Ook op sport zetten we in”, voegt hij eraan toe. “Voetbalmatchen maar ook wielerwedstrijden en andere sporten zullen hier gevolgd kunnen worden. We bieden ook heel wat streekbieren aan zoals het bier Rost van brouwerij Buvens. Ook kinderfeestjes kunnen hier georganiseerd worden. We willen meer zijn dan alleen de cafetaria van het zwembad.”

Op dit moment vindt de vernieuwing van de Van Audenhovenlaan plaats. “We hopen dat begin september de werken achter de rug zijn zodat we terug vlot bereikbaar zijn en we helemaal van start kunnen gaan…”