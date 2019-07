Kijk samen met Wannes en Gilles naar de finale van ‘Grillmasters’ op groot scherm op de Citadel Tom Van de Weyer

04 juli 2019

18u46 0 Diest Diestenaars Wannes Seurs (41) en Gilles Vanhelmont (38) zijn doorgedrongen tot de finale van het kookprogramma ‘Grillmasters’ op Vier. Of ze de titel veroveren van Beste Grillmaster van Vlaanderen 2019 weten we aanstaande woensdag. Je kan de uitzending komen bekijken op groot scherm op de Citadel vanaf 18 uur. Gilles en Wannes zijn er, net als de andere finalisten.

Gilles en Wannes kennen we van hun foodtruck Chapelure, waarmee ze de catering verzorgen op feesten. Ze staan ook op evenementen als Citadelicious en onlangs Supermercado. Zeven weken geleden begon hun televisieavontuur. Ze raakten met overtuiging door de voorselectie van ‘Grillmasters’. Van de negen duo’s blijven er nog drie over. Gilles en Wannes nemen het in de finale op tegen Tom en Toon uit Sint-Niklaas en Tamara en Bram uit Waregem.

Woensdag weten we wie de lekkerste en origineelste barbecuegerechten maakt. De weg naar de finale liep soms over hete kolen. “In de halve finale kregen we de zwaarste opdracht voorgeschoteld: een varken roosteren. Het zat al niet mee in de voorgaande opdracht en midden in de nacht konden we aan een spit draaien. Het was erg koud en ik had bijna niet geslapen”, zegt Wannes.

“We werden vaak uit onze comfortzone gehaald en hebben soms lang gezwoegd aan creaties. Met knikkende knieën gingen we ze presenteren, maar de reacties waren meestal lovend. Enkele gerechten die we in Grillmasters voor het eerst maakten, zitten nu in ons aanbod, bijvoorbeeld konijn gerookt in een wijnkistje. Het was een vondst die de jury erg kon waarderen.”

“Door onze deelname aan Grillmasters krijgen we wekelijks meer aanvragen om ergens te gaan koken, maar we moeten er vele afzeggen, want de agenda van Chapelure zit worstvol. We kunnen wel vaker in eigen beheer werken, waar we vroeger naar de klanten toe moesten stappen. Samen met wijnhuis De Bleek bieden we wine & dine-arrangementen aan.”

“De andere finalisten komen woensdag terug naar Diest om samen met ons de uitzending van de finale te bekijken. Op de Citadel is tenslotte ons gezamenlijk avontuur begonnen. We hebben een goede band opgebouwd. Tom en Toon zijn ons komen bezoeken toen we aan het werk waren tijdens Supermercado. Binnenkort gaan wij ook naar Sint-Niklaas en Waregem.”

De tv-uitzending op woensdag 10 juli begint om 20.35 uur, maar de avond op de Citadel begint al om 18 uur. “Nee, we hebben geen gerechtjes klaargemaakt voor die avond”, lacht Wannes. “We voorzien wel dranken in de Zomerbar van Het Hoofdkwartier. We komen enkel om te ontspannen en onze belevenissen nog eens terug te zien op tv. Iedereen is welkom om mee te kijken.”