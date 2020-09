KFC Diest begint met een 1-0-nederlaag aan het nieuwe seizoen. Benji Commers: “Het veld met opgeheven hoofd verlaten” Sven Oeyen

20 september 2020

18u27 0 Diest KFC Diest heeft bij zijn terugkeer in het nationale voetbal een eervolle 1-0-nederlaag geleden op het veld van titelkandidaat RC Mechelen. Het Warandeteam was lange tijd de evenknie van de thuisploeg, maar een tegendoelpunt op slag van rust legde de partij in zijn definitieve plooi.

“Deze nederlaag is zeker geen schande”, blikt kapitein Benji Commers terug. “RC Mechelen wordt door iedereen beschouwd als een van de grote titelkandidaten. Al was daar zaterdagavond toch niet veel van te merken, vind ik. De eerste competitiematch is altijd een beetje koffiedik kijken, maar wij zijn voluit onze kans gegaan. Met gedisciplineerd voetbal, vanuit een goeie organisatie, hebben wij op negentig minuten tijd de beste kansen gecreëerd. Alleen zijn we daar net niet efficiënt genoeg mee omgegaan. En bij die tegentreffer had de scheidsrechter vooraf eigenlijk wel een fout kunnen fluiten. Het is door zulk een details dat een match op dit niveau uiteindelijk beslist wordt.”

Vuur in de ploeg

“Het vuur zat wel weer in de ploeg”, stelt Commers vast. “Iets wat ik tijdens de voorbereiding misschien wel wat gemist heb, maar nu was iedereen weer bereid om voor elkaar te vechten. Jammer genoeg heeft het geen punten opgeleverd, maar we hebben het veld met opgeheven hoofd verlaten. De overwinning werd achteraf uitbundig gevierd door die van RC Mechelen. Dat zegt genoeg over onze prestatie. Hier kunnen we op voortbouwen.”

Woelige tijden

Benji Commers (27) is intussen al aan zijn achtste seizoen bezig aan de Warande, waar hij al het een en ander meemaakte. “Ik heb hier inderdaad al woelige tijden beleefd”, lacht de Diestse sterkhouder. “En dat is dit seizoen niet anders. Maar goed, dat hoort nu eenmaal bij de charmes van deze club. Bij KFC Diest is het altijd wit of zwart. Voorzitter Hugo Reynders nam over en heeft zich geëngageerd om er het maximum uit te halen. Het is nu aan de spelersgroep om hem daarin te volgen.”

“De kern is vrij jong en niet al te breed”, besluit Commers. “Maar met David Habarugira is er nu wel een pak ervaring bijgekomen. Hij kan de nodige stabiliteit brengen die de ploeg nodig heeft. Met hetgeen ik zaterdag gezien heb, moeten we normaal gezien wel in staat zijn om een rustig seizoen door te maken.”