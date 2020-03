Katia lijdt ondraaglijke pijnen en zoekt 35.000 euro voor operatie in de VS: “Als het niet lukt, vraag ik euthanasie aan”

Diest

Na een operatie die vijf jaar geleden fout liep - en waar uw krant vorig jaar al over berichtte - heeft Katia Vanonckelen nog altijd voortdurend pijn en is ze nog steeds op zoek naar 35.000 euro om een operatie te betalen in de Verenigde Staten. “Indien dit niet lukt, ga ik mijn euthanasiepapieren in orde brengen zodat ik ermee kan stoppen als het echt ondraaglijk wordt”. De crowdfunding die ze eerder opstartte, bracht intussen 15.000 euro op maar dat is dus lang niet genoeg. Sympathisanten en vrienden organiseren daarom op 21 en 22 maart een benefietweekend met onder andere optredens, een fuif en een winterbarbeque.