Karteria Diest laat buiten sporten toe: wat creativiteit en ieder in zijn vakje Kristien Bollen

24 mei 2020

14u06 0 Diest De fitnesscentra moesten op 13 maart verplicht hun deuren sluiten. Een noodzakelijke beslissing in de bestrijding van COVID-19 en ook een streep door de rekening van veel zelfstandige fitnesscentra. Karteria Diest haalde alles uit de kast om tijdens de lockdown haar sporters gratis te ondersteunen. Sinds 18 mei mag er terug gesport worden buiten en dat vraagt om een creatieve aanpak.

Slechts enkele dagen na de aankondiging van de lockdown vond Karteria Diest een manier via Facebook om hun werking voort te zetten. Klanten konden namelijk meermaals per week gratis genieten van filmpjes van de groepslessen. Zo kon men tae-bo bewegingen bijschaven via korte clips, opgenomen lessen BBB volgen op het moment dat je zelf wilde, of zelfs enkele keren per week via Zoom live Zumbalessen volgen. Men besloot om de online lessen gratis ter beschikking te stellen en men stopte ook meteen de domiciliëringen van de abonnementen van de fitness en groepslessen.

Abonnementen bevroren

“Alle sportabonnementen hebben we ‘bevroren’ zodat klanten zich hierover al geen financiële zorgen hoeven te maken. De voorbije maanden konden ze gratis online sporten. Dit is een service die we onze trouwe klanten wilden bieden. Pikten ook andere mensen dit op? Des te beter, iedereen is welkom”, zegt Geert Henkens van Karteria Diest.

Sinds maandag 18 mei mag er terug gesport worden. Karteria Diest schoot meteen in actie en organiseert sinds maandag functionele training, small group training, kickboks, spinning en groepslessen dans op hun terrein. Ze namen alle veiligheidsmaatregelen in acht. “Er wordt buiten les gegeven in groepen van max. 20 personen en dit alles op afspraak. Ter plaatse zijn ontsmettingsstations op verschillende plaatsen en werd er voor gezorgd dat de verschillende groepen elkaar niet kruisen. Binnen elke afgebakende zone waar een les doorgaat, krijgt elke sporter een eigen “vak” van 4m op 4m zodat er voldoende afstand gehouden kan worden. We moesten wel manieren bedenken om hier financieel uit te komen. De groepslessen buiten vallen heel goed mee. De mensen tevreden, wij tevreden”, aldus Geert Henkens

Meer info

Alle info is terug te vinden op de Facebookpagina “Karteria.Diest”: https://www.facebook.com/KarteriaDiest.Sportcentrum.Dansstudio.

Adres: Karteria Diest, Kluisbergstraat 21, 3290 Diest