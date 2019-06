Kapel van Onze-Lieve-Vrouw in Molenstede is opnieuw ingewijd na restauratie Tom Van de Weyer

03 juni 2019

19u40 0

De kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes op het kruispunt van de Dorpsstraat, de Langenberg en de Zandstraat werd op Hemelvaartdag opnieuw ingewijd. In 2017 was de kapel deels ingestort, maar dankzij het toenmalig schepencollege en de provincie kon ze worden heropgebouwd. Ook de Bolhuiskapel en de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Goeden Raad werden gerestaureerd.

Het kapelletje werd in 1921 gebouwd door een herbergier die in Molenstede grond had gekocht om een feestzaal te bouwen. In ruil moest hij enkele lindebomen aanplanten en een houten kapelletje terug hangen dat was verdwenen. Hij bouwde een stenen kapel in de plaats. Ze wordt al 53 jaar onderhouden door Felix Janssens. Karel Celis van de heemkring Molenstede tekende de geschiedenis va het kapelletje op in een boek.