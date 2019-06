Kapel en apotheek van Elisabethgasthuis worden gerestaureerd tot belevingscentrum en museum Tom Van de Weyer

04 juni 2019

18u28 0

De stad Diest heeft een beheersplan ingediend voor de restauratie van de kapel en de apotheek van het voormalig Sint-Elisabethgasthuis. Er zouden een belevingscentrum en een museum worden ingericht.

De kapel in de Koning Albertstraat is beschermd als stadsgezicht. Het apothekerskabinet binnen is ook beschermd. In 2003 werd de firma Architectuuratelier uit Herentals aangesteld om een ontwerp te maken voor de binnenrestauratie van het gebouwencomplex.

“Volgens het nieuwe decreet van Onroerend Erfgoed waren we verplicht een beheersplan in te sturen. Dat is nu gebeurd”, zegt schepen van Patrimonium Bart Stals (DDS). “Over een jaar zal het goedgekeurd worden. Daarna komt het op de wachtlijst voor subsidies. Dit duurt dus nog enkele jaren.”

“In de kapel en de apotheek wordt zo veel mogelijk van het oorspronkelijk materiaal bewaard. De apotheek kan daarna dienst doen als museum. De kapel krijgt ook een openbare functie. We denken aan een belevingscentrum.”

De 17de eeuwse kapel stond jarenlang leeg en raakte zelfs in de vergetelheid bij Diestenaars. Daarom werd de kapel bij gelegenheden opengesteld als pop-up café. Tijdens Ladies City Deluxe was er onlangs een kapper aan de slag. “Welke bestemming de kapel precies zal krijgen wordt later bepaald”, zegt Stals.