Jongeren van Rotaract Diest ondersteunen OKAN-werking KSD met 2.000 euro Vanessa Dekeyzer

21 januari 2020

13u28 1 Diest De nieuwste sociaal geëngageerde club voor jongeren in Diest, Rotaract Diest, zamelde 2000 euro in voor de OKAN-werking van KSD. Afgelopen vrijdag overhandigden de leden van de club de cheque aan Nele Vandevorst en Catherine Soenens van de Diestse school.

Na enkele succesvolle evenementen slaagde de nieuwe Rotaract Club erin zich op de kaart te zetten in het Hageland. De Diestse jongeren, waarvan de meerderheid zelf nog op de Voorzienigheid of het college zat, besloten de opbrengst van hun Zomeravond te schenken aan OKAN. OKAN is de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers georganiseerd in het KSD, de katholieke scholengroep van Diest. De centjes zijn welkom voor een uitstap naar de zee. Bovendien gaat een groot deel van het bedrag naar tablets.

Digitale geletterdheid

Mevrouw Vandevorst en mevrouw Soenens lichtten op de nieuwjaarsreceptie van Rotaract Diest toe hoe tablets kunnen helpen in de klas. “De tablets zullen ervoor zorgen dat we de leerlingen digitale geletterdheid bieden. We leren hen ook zo goed mogelijk gebruik maken van apps om hun schoolleven, maar ook het dagelijkse leven in de maatschappij te vergemakkelijken. En bovendien kunnen de leerkrachten deze toestellen heel goed inzetten om binnen de klas te differentiëren. Zo kan een groep leerlingen op online tools oefenen terwijl de leerkracht aan een andere groep instructies geeft.”

Wil jij ook je steentje bijdragen in Diest of op de hoogte blijven van de evenementen van Rotaract Diest? Dat kan via hun Facebookpagina Rotaract Diest of info@rotaractdiest.be