Jongemannen negeren samenscholingsverbod, politie treft ook 30 xtc-pillen aan Kristien Bollen

31 maart 2020

In de Ferdinand Allenstraat in Diest trof een interventieploeg maandag rond 15 uur drie personen, twee mannen en één vrouw uit Diest, aan. Een van de jonge mannen was in het bezit van ruim 30 xtc pillen. De nodige processen-verbaal werden tegen hen opgesteld.