Jongeman nodigt vrienden uit; politie schrijft nodige pv’s Kristien Bollen

16 april 2020

Politie Demerdal-DSZ werd woensdag rond 16.30 uur in kennis gesteld van een schending van het samenscholingsverbod in de Overstraat in Diest. De bewoner, een 19-jarige man, had enkele vrienden uitgenodigd: een 18-jarige man uit Diest, een 16-jarige vrouw uit Scherpenheuvel-Zichem en een 19-jarige man uit Laakdal. De nodige pv’s werden opgesteld.