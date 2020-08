Jongedame gooit met blikje Redbull en schopt naar agenten die ter plaatse komen voor geluidsoverlast Kristien Bollen

05 augustus 2020

Politie Demerdal kreeg dinsdag rond 23.15 uur een oproep van geluidsoverlast, veroorzaakt door jongeren die luide muziek speelden vanuit twee geparkeerde voertuigen op de Diestsebaan in Diest. Tijdens de controle weigerde een 18-jarige jongedame uit Vosselaar iedere medewerking, gooide met een geopend blikje Redbull naar de agenten, schold hen uit, bleef roepen en tieren en schopte zelfs naar de agenten. Zij werd opgesloten in de doorgangscel en zal zich later moeten verantwoorden voor verstoring van de openbare orde en ongewapende weerspannigheid.