Jonge wetenschappers verzamelden talrijk op de Dag van de Wetenschap Vanessa Dekeyzer

28 november 2019

15u57 2 Diest Tijdens de Dag van de Wetenschap waren de workshops in de Makersspace van campus De Prins weer goed volzet. Vooral de Virtual Reality applicaties hadden veel succes bij de jonge wetenschappers in spe.

“De leden van onze Junior Makerspace hadden veel succes bij het bedienen van de lasercutter, waarmee ze voor iedereen die het wilde, een klein aandenken maakten”, zegt Timmy Swinnen. “Na het oplossen van een crime scene konden de aanwezigen nog leren programmeren bij de mensen van Codefever en Coderdojo. Voor diegene die liever met Lego speelden, kon ook hiermee geprogrammeerd worden.”

In de Makerspace werd volop gesoldeerd en met open mond gekeken naar 3D printers en arduinotoepassingen waarover men bij de elektromechanica leerkracht alle geheimen kon leren. “Onze Art afdeling liet de bezoekers dan weer kennismaken met kinetic art en na een virtuele rit op een heftruck of een graafmachine konden de bezoekers blij naar huis om daar een warm bad te nemen met de bruisbal die ze even daarvoor zelf hadden gemaakt, samen met onze wetenschapsleerlingen en leerkrachten”, besluit Timmy.