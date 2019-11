Jonge man die op de vlucht sloeg voor politie en drugs bij zich had opgesloten in cel Geert Mertens

11 november 2019



De politie van de zone Demerdal zette in de nacht van zondag op maandag, omstreeks 3 uur, een achtervolging in toen een voertuig aan het Weerstandsplein van de politie wilde wegrijden.

“Een 22-jarige man uit Diest reed de rotonde aan het Weerstandsplein op waar wij hem kruisten”, luidt het bij de politie. “Hij had de hele breedte van de rijbaan nodig om te rijden.”

Toen de politie hem wilde onderscheppen, vluchtte hij weg aan 100 km/uur op de Omer Vanaudenhovelan. “Hij scheerde rakelings langs paaltjes en betonnen platen. Toen hij uiteindelijk toch stopte stak zijn gordel nog achter zijn rug.”

De jonge chauffeur legde een positieve speekseltest af voor cannabis en had nog wat cannabis op zak. Hij was bovendien onder invloed van alcohol. Hij werd ter ontnuchtering opgesloten in een politiecel.