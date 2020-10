Jens Vos (KFC Diest) wil tegen FC De Kempen de drie punten aan de Warande houden: “Die eerste overwinning smaakt naar meer” Sven Oeyen

08 oktober 2020

12u41 0 Diest KFC Diest putte vorig weekend het nodige vertrouwen uit de zege tegen Zwarte Leeuw. Morgenavond gaat Het Warandeteam tegen KFC De Kempen op zoek naar zijn eerste thuisoverwinning van het seizoen.

“We hebben tot nu toe al laten zien dat we onze plaats in derde klasse waard zijn”, klinkt het bij verdediger Jens Vos. “Tijdens de voorbereiding zijn we quasi elke dag bezig geweest. Er werd heel hard gewerkt en dat was al meteen merkbaar in onze eerste partij op Racing Mechelen. Het voetbal dat we brachten, was goed. Alleen de resultaten bleven uit. We hebben echter geen minuut aan onszelf getwijfeld. We zijn met het mes tussen de tanden naar Zwarte Leeuw getrokken en daar is iedereen weer voor elkaar door het vuur gegaan. Op karakter hebben we ons naar die eerste overwinning geknokt.”

Stevig blok

“Dat smaakt uiteraard naar meer”, lacht Vos . “Met De Kempen treffen we zaterdag opnieuw een ploeg uit het Antwerpse. Die willen altijd voetballen, dus dat kan voor ons alleen maar positief zijn. Al denk ik dat we ons toch ook weer aan een stevig blok mogen verwachten. De Kempen heeft nog maar één punt, maar daar mogen we ons zeker niet op blindstaren. We zullen de match heel geconcentreerd moeten aanpakken, want eenzelfde scenario als tegen Sint-Lenaarts mogen we niet meer laten gebeuren. Het feit dat we eindelijk terug voor publiek mogen spelen, zorgt alleen maar voor extra motivatie. Hopelijk kunnen we onze supporters eindelijk die eerste thuisoverwinning schenken.”

Hecht team

Jens Vos (25) werd in 2019 weggeplukt bij KVK Tienen, dat toen de titel pakte in derde amateurklasse B. Hij is dus een van de ervaren pionnen in de Diestse defensie. “Met al die coronaperikelen hebben we lange tijd stilgelegen”, beseft Vos. “Maar ik ben altijd hard blijven werken, samen met onze kine Dieter Dryvers. Dat heeft nu een enorme meerwaarde gebracht. De trainer speelt me tegenwoordig uit op de rechterkant en daar begin ik me steeds meer op mijn gemak te voelen. De sfeer in de groep zit goed en we vormen een hecht team. Met onze mix van jonge en ervaren spelers zijn we volgens mij wel gewapend om een rustig en plezant seizoen door te maken. Met hopelijk af en toe eens een uitschieter tegen de toppers.”