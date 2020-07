Jean (76) strijdt voor groene buffer in omgeving, maar vangt al 19 jaar bot Dirk Desmet

13 juli 2020

16u54 2 Diest Jean Elsen (76) uit Molenstede voert al negentien jaar strijd om ervoor te zorgen dat enkele bedrijven van de naburige industriezone zich aan de wet houden en de voorziene 15 meter groene bufferzone aanleggen tussen zijn eigendom en hun terrein. Jean woont dan ook in het kasteel van het park dat volgens hem zeer waardevol natuurgebied is. Een strijd die hij maar niet kan winnen en, naar eigen zeggen, waar geen enkele burgemeester geneigd was om het op te leggen, ook niet de huidige.

“In het park staat een boom die tot de acht dikste bomen van ons land mag worden gerekend. Het is waardevol natuurgebied en toen er in 2001 naast het park een industriegebied werd aangelegd, moesten de bedrijven, volgens het Bijzonder Plan van Aanleg, een groene bufferzone van 15 meter realiseren tussen hun gebouwen en het park. Dat plan heeft het trouwens over een waardevol natuurgebied. De meesten deden dat, maar enkelen blijven halsstarrig weigeren. Eentje deed het uiteindelijk toch nadat ik met hem ging praten, maar sommigen doen echt heel moeilijk en lachen mij eigenlijk gewoon uit. Ze betalen de boete wel, zeggen ze dan”, vertelt Jean, die zichzelf een man van principes noemt en de zaak niet wil laten rusten, ook niet na 19 jaar strijden.

“Doorheen de jaren heb ik al zoveel geprobeerd en gedaan. Het ging doorheen de jaren ook niet alleen om die groene buffer. In 2016 diende ik klacht in bij de omgevingsinspectie in Leuven omdat een bedrijf, dat trouwens de buffer niet wil aanleggen, ook afval en containers had staan, iets wat evenmin toegelaten is. De eigenaar heeft daarop het afval, de opgestapelde containers, een oude tractor en een oude wagen uit de bufferzone laten verwijderen. De handhavingsmanager vertelde mij toen dat de stad erop moest toezien dat de groene bufferzone door iedereen werd aangelegd, iets wat de provinciegouverneur mij ook bevestigde. Elke burgemeester heb ik er al over aangesproken. Ook de huidige burgemeester Christophe De Graef die zelfs langskwam, foto’s maakte en mij beloofde de zaak te regelen. Maar tot vandaag gebeurde dat niet. Op mijn e-mails die ik hem stuurde, kreeg ik als antwoord dat de diensten door de coronacrisis nu niet konden optreden, maar dat virus is geen 19 jaar in het land, hé. Eigenlijk wel straf als je weet dat je beboet wordt wanneer je een zak vuil dumpt, maar dat hier niets tegen gebeurt.”

Geen prioriteit

Burgemeester De Graef reageert: “Mijnheer Elsen, wie ik als een respectabel man beschouw, is net bij de aanvang van de coronacrisis opnieuw gestart met elke dag mails te sturen naar de diensten. Toen heb ik hem er, na een week, op gewezen dat dat toen niet aan de orde was. De man heeft gelijk, en ik kan alleen maar oordelen over het afgelopen jaar en niet over de 18 voorgaande, maar het is vandaag geen absolute prioriteit voor ons. We vinden met moeite mensen op onze dienst ‘Omgeving’ om te starten met de vacaturestelling, laat staan dat we die procedures nu gaan voeren. Het is een principekwestie voor de man, maar als je ter plaatse bent, kan je vaststellen dat er tussen het kasteel en de bedrijven nog een park en zelfs een bos gelegen is. Wanneer we in de mogelijkheid zijn een dergelijk handhavingsbeleid uit te voeren, komt de desbetreffende situatie zeker mee op de lijst, maar vandaag beschikken we over onvoldoende mensen.”