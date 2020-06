Jan Konings legt de eed af als nieuwe korpschef Kristien Bollen

11 juni 2020

20u31 2 Diest Jan Konings mag zich officieel korpschef van politiezone Demerdal-DSZ noemen. Hij legde donderdagmiddag de eed af in handen van de voorzitter van het politiecollege.

De ceremonie moest door de nog geldende coronamaatregelen in zeer beperkte kring plaatsvinden, maar dat maakt de nieuwe korpschef niet minder fier. “Ik ben trots dat ik vandaag de fakkel officieel mag overnemen. Voor mij persoonlijk betekent het een terugkeer naar de ‘roots’. Het geeft me veel genoegdoening om, net zoals velen onder de collega’s van politiezone Demerdal-DSZ, te mogen werken in de streek waarmee ik binding voel en waar ik deel uitmaak van de gemeenschap. Als korpschef mag ik nu het voortouw nemen in dit korps. Maar ik weet heel goed dat politiewerk een teamsport is. Samen op het terrein, maar ook samen met de collega’s in tweede lijn en achter de schermen. We bouwen samen verder aan een mooie toekomst voor onze Politiezone Demerdal-DSZ.”