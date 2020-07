Internering voor Diestenaar met diverse strafbare feiten op zijn kerfstok KAR

22 juli 2020

19u03 0 Diest De correctionele rechtbank van Leuven heeft de internering van een man uit Diest bevolen wegens diverse feiten van weerspannigheid, belaging en bedreiging in zijn thuisstad. Hij ging een notariskantoor binnen en vernielde de toegangsdeur.

Jonathan T. werd vervolgd voor een hele reeks misdrijven. Onuitgenodigd en ongewenst drong hij op 15 mei en 10 december 2019 het notariskantoor Bogaerts & De Ceunynck aan de Michel Theysstraat in Diest binnen. De man stelde zich verbaal en fysiek erg agressief op en bracht beschadigingen aan, onder meer aan de toegangsdeur.

Op 3 februari van dit jaar had T. het gemunt op enkele medewerkers van een vzw in zijn thuisstad Diest. Hij veroorzaakte er telefonische overlast. Bij een controle in een park bij het station in Diest op 26 mei 2019 maakte de beklaagde zich schuldig aan weerspannigheid ten overstaan van twee inspecteurs van de politiezone Demerdal. De agenten moesten een armklem gebruiken en vonden in zijn onderbroek een zakje cannabis.

Het strafdossier bevatte talloze screenshots van berichten en mails met strafbare bedreigingen. Soms gebruikte de beklaagde ook fysiek geweld tegen slachtoffers. Het had heel wat voeten in de aarde alvorens T. zich liet onderzoeken door een psychiater. Die kwam tot de bevinding dat de man lijdt aan een waanstoornis van het achtervolgingstype.

Het Openbaar Ministerie greep het deskundigenverslag aan om de internering als beveiligingsmaatregel te vorderen. De rechtbank volgde die vordering, alsook de vraag van het parket om tot onmiddellijke opsluiting over te gaan.