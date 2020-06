Influencer Yentl Keuppens lanceert samen met Annelien Coorevits eigen modelijn DDH

17u22 0 Diest Influencer Yentl Keuppens (28) uit Diest lanceert samen met Annelien Coorevits een eigen Belgisch modelabel. “Het was de ideale tijd om na te denken, te brainstormen en effectief aan de slag te gaan met een eigen modelabel!”

Yentl is online actief via Instagram en haar blog Just Yentl en begint nu dus ook een modelijn samen met Annelien Coorevits. “Ik ken Annelien al lang en volg haar al sinds het begin. Ik kwam ze destijds enkele keren tegen en het klikte. Zij had al een lijn, Miracles, en nu beginnen we er samen eentje, ik vind dat best spannend. Ze belde mij tijdens de lockdown en zo zijn we beginnen brainstormen om uiteindelijk te komen tot dit project, we hadden toch tijd, he”, lacht Yentl die evenmin aan haar proefstuk toe is. “Ik had al een modelijn bij ZEB, dus helemaal nieuw is het niet, maar met deze lijn willen we toch iets speciaals doen. Bedoeling is dat dit een blijvertje is. We willen goede kwaliteit bieden aan zeer betaalbare prijzen maar dan wel met de nodige glitter”.

Gouden tip van mama

De jonge influencer heeft zo’n 145.000 volgers op Instagram om raad aan te vragen, maar voor een gouden tip klopt ze toch nog steeds aan bij mama Mireille. “Mijn mama was als eerste op de hoogte en was heel blij. Ook mijn papa Bart was best trots. Ik heb een hele goede band met mijn ouders want ook tijdens de lockdown klikte het heel goed en hadden we nooit ruzie”.

De collectie zit nog in de opstartfase maar tegen eind augustus zou alles moeten klaar zijn. “Over de lijn en het soort kledij waren we het snel eens, nu moeten ze nog gemaakt worden. Eind augustus mogen professionelen aankopen en begin 2021 zou het in de winkels moeten liggen”, aldus Yentl die nog geen naam heeft voor de lijn. “We hebben een wedstrijd uitgeschreven waarbij mensen zelf suggesties kunnen doen. We hebben intussen zo’n 450 inzendingen ontvangen en we hakken de knoop door half juli. Mensen in Diest krijgen wellicht de primeur want ik mag mijn auto laten wrappen met de nieuwe lijn van het merk”, besluit Yentl.