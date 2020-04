Influencer in lockdown: ik denk aan de mensen met eetstoornissen

Diest

Yentl Keuppens is een influencer van 28 jaar en heeft voor haar facebookpagina net geen 25.000 likes terwijl bijna 145.000 mensen haar volgen op Instagram maar ook zij zit nu in haar eigen kot in deze lockdown. “”Dit is echt balen zo altijd maar thuis zitten en niemand kunnen zien, gelukkig heb ik mijn ouders en mijn Chihuahua om mij gezelschap te houden en natuurlijk zijn er de vele online berichten van vrienden en volgers”, zegt ze. Anderzijds heeft ze dus tijd genoeg om languit met ons te praten over haar lockdown en haar plannen voor nadien.

