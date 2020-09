Inbrekers treffen lege woning aan Kristien Bollen

25 september 2020

21u06 1

Een buurman stelde donderdag vast dat het raam van een leegstaande woning in de Wijnstraat in Diest werd open gebroken. Gezien er in de woning niets meer aanwezig was, kon er ook niets gestolen worden. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen.