Inbrekers stelen wisselgeld in school Kristien Bollen

01 oktober 2019

12u07 2

In een school langs de Ferdinand Allenstraat in Diest stelde men maandagochtend rond 6.30 uurvast dat er ingebroken was. De daders doorzochten verschillende lokalen. Hoe de dieven de school binnengedrongen zijn, is niet meteen duidelijk. In een kantoor braken de daders een kleine kluis open en ontvreemdden een nader te bepalen bedrag aan wisselgeld mee.