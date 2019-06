Inbrekers stelen uurwerken en geld Kristien Bollen

11 juni 2019

Bewoners van een huis in de Korte Heide in Diest stelde zaterdagvoormiddag rond 9.30 uur vast dat er ingebroken werd. Dieven braken in langs de achterdeur en doorzochten de volledige woning. Er werd geld en uurwerken meegenomen.