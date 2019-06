Inbrekers stelen sleutels uit kantine Kristien Bollen

11 juni 2019

12u46 2

In een voetbalkantine op de Hasseltsebaan in Diest stelde men zondagvoormiddag rond 11.30 uur een inbraak vast. De daders trachtten eerst de deur open te breken maar slaagden daar niet in. Vervolgens wierpen ze met een steen een venster in. Op het eerste zicht werd enkel de kassa doorzocht. Hier bewaarde men enkele sleutels, die door de dieven gestolen werden.