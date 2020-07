Inbrekers stelen laptop uit school Kristien Bollen

10 juli 2020

17u30 3

In de lagere school aan de Hasseltsebaan in Deurne bij Diest heeft men donderdag een inbraak vastgesteld. Dieven braken een ruit stuk en slaagden er in aan de haal te gaan met een laptop. De politie heeft een sporenonderzoek uitgevoerd .