03 maart 2020

Een bewoner van een huis in de Spoorwegstraat in Diest stelde bij zijn thuiskomst maandag rond 20.30 uur een inbraak vast. De daders braken in langs een raam aan de achterzijde van de woning. Er werd een horloge en een lederen jas gestolen.