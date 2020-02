Inbrekers stelen juwelen en elektronica Kristien Bollen

27 februari 2020

14u55

Een bewoner van een huis in de Reynsberg in Diest stelde woensdag rond 20.30 uur vast dat er ingebroken was. De daders braken in door aan de achterkant van de woning een glazen deur te verbrijzelen. Ze stalen onder meer juwelen, een tablet en een GSM.