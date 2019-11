Inbrekers stelen geld uit café Kristien Bollen

07 november 2019

15u56 1

De uitbater van een café op Schoonaerde in Diest stelde woensdagvoormiddag rond 10 uur vast dat er ingebroken was. De daders braken in door een raam aan de achterzijde van het gebouw in te slaan. Ze doorzochten de zaak en stalen er het geld.