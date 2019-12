Inbrekers stelen geld en gsm-toestellen uit handelszaak Kristien Bollen

25 december 2019



Een passant stelde maandag rond 6.30 uur vast dat de voordeur van een handelszaak gelegen in de Hasseltsestraat in Diest open stond. Hierop verwittigde hij onze diensten. Wij stelden vast dat de voordeur geforceerd was. Er werd geld en nieuwe en reparatie gsm-toestellen gestolen. Het onderzoek wijst uit dat de diefstal omstreeks 03.30 uur gebeurde.