Inbrekers slaan toe in petanqueclub Kristien Bollen

07 januari 2020

11u12 0

Op de Citadel in Diest stelde men maandag rond 11 uur vast dat er ingebroken was in de lokalen van een petanqueclub. Het slot aan de toegangspoort werd opengebroken. In de club braken de daders een aantal kasten open. Het is niet duidelijk wat er gestolen werd.