Inbrekers brengen bezoekje aan keuringsstation Kristien Bollen

01 september 2020

18u55 1

Er is maandagnacht omstreeks 3.45 uur geprobeerd in te breken in de gebouwen van het keuringsstation op het Industrieterrein 2 in Diest. De daders wisten met de nodige braakschade de gebouwen binnen te dringen, maar konden uiteindelijk niets stelen.