Inbreker mét mondmasker slaat toe in café Kristien Bollen

28 mei 2020

20u32 0 Diest In het café en broodjesbar Wim’s Clubs aan het station in Diest sloeg een dief afgelopen nacht toe. De jongeman sloeg een raam in om de zaak binnen te dringen en op zoek te gaan naar buit. Mogelijk wist de dader dat er beveiligingscamera’s in de zaak hingen: de dader droeg een mondmasker om onherkenbaar te blijven. Zaakvoerder Wim Maes plaatste de beelden op zijn Facebookpagina in de hoop dat de jongeman de spullen terug brengt.

“Iets voor zessen kreeg ik deze ochtend het nare telefoontje” zegt Wim. “De inbraak zelf had al plaats rond 2.30 uur maar werd dan pas opgemerkt. De stationschef had wel rond drie uur een jongeman opgemerkt in het station. Omdat er op dat uur helemaal geen treinen rijden sprak hij hem aan. De man nam echter meteen per fiets de vlucht. Een eerste rondgang leverde niets verdachts op, maar bij het klaren van de dag merkte men het gebroken glas op.”

Mondmasker uit ‘veiligheid’

Op de bewakingsbeelden is te zien hoe een jongeman ruim de tijd neemt om de zaak te doorzoeken. “Het dragen van een mondmasker is dezer dagen sterk aangeraden, maar deze man droeg het toch eerder om niet herkend te worden” zegt Wim voor wie het al de derde inbraak is sinds hij vanaf 2005 de zaak runt. “Uiteindelijk ging die er van door met een iPad en het potje met het drinkgeld van het personeel. Op de iPad staan toch wel enkele belangrijke dingen van de zaak. Zo staat er het hele muzieksysteem op maar vooral facturatiegegevens.

Bericht leverde al tips op

Wim plaatse daarom de beelden op zijn Facebook in de hoop de spullen te kunnen recupereren. “De man mag ze uiteraard zelf terug brengen” zegt Wim. “Ook leverde het bericht toch al enkele tips op. Die worden overgemaakt aan de politie voor verder onderzoek.”