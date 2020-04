Inbraak in bedrijvencentrum: vijf bedrijven doorzocht Kristien Bollen

30 april 2020

15u33 2

Een werknemer van een bedrijvencentrum op het industrieterrein te Webbekom (Diest ) stelde woensdag rond 15 uur vast dat de voordeur van het kantoorgebouw was opengebroken. In het gebouw werd bij vijf bedrijven de deur opengebroken en die burelen werden doorzocht. Minstens in twee ondernemingen werden goederen gestolen.