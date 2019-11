Inbraak in apotheek verijdeld Geert Mertens

11 november 2019

13u56 0

De politie van de zone Demerdal kon afgelopen weekend een inbraak in een apotheek in de Hasseltsestraat verijdelen. “De interventieploegen konden drie verdachte jongeren onderscheppen”, klinkt het. “Zij hadden het externe alarm van de apotheek van de muur gehaald.” Een buurtbewoner had de verdachte handelingen opgemerkt en verwittigde de politie.

De drie jongeren hadden geen identiteitsdocumenten bij zich. “We konden ze uiteindelijk linken aan een jeugdvoorziening in Brussel.” Het verdere onderzoek duurde tot laat in de uren. “Er vond een verhoor met tolk plaats, de leeftijdsbepaling van één jongere werd uitgevoerd aan de hand van een botscan in Leuven en uiteindelijk werd deze overgebracht naar Brussel.”