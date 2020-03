Gesponsorde inhoud In Aarschot is er morgen geen markt en in Diest was er woensdag de voorlopig laatste markt DDH

18 maart 2020

18u05 0 Diest In Aarschot gaat de markt donderdag niet door. De nieuwe richtlijnen van de overheid maken het organiseren van markten voorlopig niet meer mogelijk. Woensdag vond in Diest de voorlopig laatste markt plaats.

De markt in Diest was woensdag al beperkt tot de verkoop van louter voedingswaren maar ook dat kan niet meer. De marktkramers kraamden woensdagmiddag dan ook een voorlopig laatste keer op. Volgens schepen Maurits Vande Reyde de juiste beslissing: “Mensen lopen op een markt te dicht op mekaar en bovendien betalen velen er met cash geld, iets wat we willen vermijden in deze coronatijden. Het lijkt mij dan ook verstandig om markten even on hold te zetten”. Er worden voorlopig al geen markten georganiseerd tot 5 april.

