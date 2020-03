Hulp bieden over de politieke partijen heen DDH

15 maart 2020

18u43 20 Diest De Sp.a in Diest wil mensen helpen in deze coronatijden. De partij wil onder andere gaan winkelen voor mensen die dat zelf niet kunnen of durven en wil helpen waar nodig. De partij zoekt hiervoor vrijwilligers, ongeacht hun politieke kleur.

“Het coronavirus en de maatregelen die genomen worden om de verspreiding ervan af te remmen, slaan het normale sociale leven wat uit z’n lood. Wij vinden dat we mekaar moeten helpen en neen, dat heeft niets te maken met politiek. We willen gewoon een groep mensen samenbrengen die anderen kunnen helpen waar nodig”, legt Sp.a-raadslid Carina Jankowski uit.

Ze vreest vooral dat mensen uit de boot gaan vallen. “We mogen niemand achterlaten in deze moeilijke tijden. Heb je hulp nodig voor boodschappen, eten of een gezellige babbel dan laat je het maar weten. Die babbel is dan wel telefonisch, maar ik ben ervan overtuigd dat voor sommige mensen zo’n gesprek echt het verschil kan maken. Sommige oudere mensen zitten bijvoorbeeld compleet geïsoleerd en kunnen een babbel goed gebruiken”, besluit ze.

De partij zette alvast een formulier online waar mensen zich kunnen aanbieden om te helpen of waar hulp gevraagd kan worden. Het formulier vind je hier.