Hulp bieden of hulp vragen kan via Diest Zorgt portaal



Kristien Bollen

17 maart 2020

13u49 0 Diest Het stadsbestuur roept op om zorg te dragen voor elkaar: voor familie, vrienden en buren. Wie hulp wil bieden of wie hulp nodig heeft kan zich melden via ons online portaal. Het Diest Zorgt team zoekt voor jou een match.

Burenbriefjes

Aan de hand van burenbriefjes, die we verspreiden via de website en die je in de komende editie van ons Kletske vindt, kan je jezelf kenbaar maken bij je buren en jouw hulp aanbieden. Helpen kan op verschillende manieren: boodschappen doen voor elkaar, naar de apotheek gaan, brieven posten, een babbeltje doen via de telefoon of Skype, maaltijden brengen, mondmaskers maken of een tekening opsturen. Helpende buren kunnen zich gratis laten verzekeren door registratie

Diest Zorgt

Verder kunnen mensen op de website van de stad zich aanmelden als zij hulp nodig hebben of als zij hulp willen bieden. Vul dan het online formulier in. Het team zoekt een match en verbindt hulpvragers en vrijwilligers aan elkaar. Hiermee zet de stad in op twee vormen van ondersteuning: telefonische contacten enerzijds en boodschappen doen anderzijds. Zo zorgen we voor elkaar. We hebben het nodig. Nu meer dan ooit.

“We dienen nu voor elkaar te zorgen. Meer dan anders hebben sommige mensen nood aan hulp. Het spreekwoord is correct: een dichte buur is nu belangrijker dan verre familie” aldus schepen Monique De Dobbeleer

Binnenkort kan je via deze link een overzicht vinden van restaurants die afhaalmaaltijden aanbieden.

Je vindt alle verdere informatie op www.diest.be/coronavirus