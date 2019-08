Horeca-icoon Wim Buelens (49) plots overleden Kristien Bollen

18 augustus 2019

Zaterdag overleed plots Wim Buelens (49). Diestenaar Wim werkte zowat zijn hele leven in de horeca en was dus helemaal geen ongekende. Hij was aan de slag in het Casino op de Grote markt als ober maar heeft in zowat elke zaak in en rond Diest wel ooit gewerkt. Zo werkte hij ooit in Oud Diest van Bert Journée. “Ik kan het plotse overlijden van Wim nog steeds niet vatten”, reageert Bert nog steeds enorm geschrokken. “Wim heeft een tijdje voor mij gewerkt maar na zijn vertrek zag ik hem nog heel regelmatig in De Eglantier en nu in het Puur Genot. Wim was op zijn minst uniek, en toch simpel. Een speciaal karakter maar vooral een harde werker. Hij kende zijn stiel als geen ander. Nooit heb ik zo een goede ‘garcon’ gehad. Heel gedreven en zeg maar gerust de beste ooit in zijn vak. Dat was misschien ook zijn ‘probleem’. Hij was ook weer snel verveeld en wilde steeds een nieuwe uitdaging. Vandaar dat hij overal al eens gewerkt had. Jaren op dezelfde plaats blijven was niets voor hem. Na zijn werk kon hij al eens stevig doorzakken, maar ‘s anderendaags stond hij in de ochtend al wel weer paraat om aan de slag te gaan. Zo was hij wel. Hij had een zwak voor het voetbal, Club-Brugge was zijn club. Een beetje een bon-vivant maar wel heel stipt. Kortom, een speciaal persoon. Ook had hij een zwak voor schoenen. Net als hijzelf waren die telkens uniek en uitgesproken”, vertelt Bert.