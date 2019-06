Heren 70+ van KTC Diest worden kampioen van Limburg Tom Van de Weyer

27 juni 2019

De heren van KTC Diest H70+, afdeling twee tot 70 punten zijn kampioen van Limburg geworden. Voor het eerst in de geschiedenis haalt de tennisclub deze titel binnen. Dirk Overmeer, René Hermans, Paul Beckers, Eddy Dries, Robert Vanmechelen, Staf Luyckx en Frans Smeyers stelden het kampioenschap veilig. Ze trainen elke maandag en donderdag samen. “Onze honger is nog niet gestild. Nu mikken we op de intergewestelijke competitie, waar we ons ook kunnen meten met clubs in Wallonië.”