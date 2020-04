Handelsgids schenkt ook IT-materiaal voor leerlingen die het nodig hebben DDH

21 april 2020

13u49 1 Diest De handelsgids schenkt iPads, laptops en een computer aan de KSD-school in Diest. Ze doen dat, zoals zoveel anderen, om te helpen in deze coronatijden.

Zaakvoerder Luc Verheyden kent de directeur van KSD en moest niet echt nadenken toen die hem zei dat hij op zoek was naar computers om leerlingen die er geen hebben te helpen. “Onze vertegenwoordigers hebben sowieso een iPad maar ook reservetoestellen. We wilden hen volgend jaar een tweede iPad geven, maar we gaan dat dus wat sneller doen zodat die reservetoestellen niet meer nodig zijn. Op die manier kunnen we ze geven aan de ‘Katholieke School Diest’. Ik moest hier echt geen twee keer over nadenken”, zegt Luc.

Handelsgids schonk uiteindelijke aan KSD tien iPads, acht laptops en één computer. “We hebben echt alle reserve-iPads en laptops die weinig gebruikt werden geschonken. Nu kunnen 19 leerlingen van de lagere en secundaire scholen van KSD ervan genieten en geen leerachterstand oplopen. Dat maakt me blij”, besluit hij.