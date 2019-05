Handelaars worden jaar op voorhand verwittigd van heraanleg Winkelwandelstraat Tom Van de Weyer

23 mei 2019

15u55 0 Diest De Winkelwandelstraat wordt grondig heraangelegd. De werken beginnen ten vroegste over een jaar, maar de stad wil handelaars en bewoners van meet af aan betrekken bij het project.

De Ketelstraat en de Felix Moonsstraat zijn beter bekend als de ‘Winkelwandelstraat’. De klinkers zijn er helemaal verzakt, zodat wandelen en winkelen niet meer zo’n prettige ervaring zijn. Een groezelige loper moet de slechte weg wat verdoezelen. “De toegankelijkheid is al jaren dramatisch”, geeft schepen van Lokale economie Maurits Vande Reyde (Open Diest) toe.

In februari werden in de straat proefsleuven gegraven om te kijken waar de nutsleidingen precies liggen. “Dat doen we om te vermijden dat we tijdens de heraanleg vertragingen oplopen”, zegt schepen van Openbare werken Bart Stals (DDS). “In de eerste fase worden nieuwe leidingen gelegd. Daarna steekt de aannemer nieuwe riolen en volgt de herbestrating. Er komen dezelfde klinkers als op de Kaai.”

“Ook de aangrenzende Cabaretstraat, Schotelstraat, Scholenstraat en Hallestraat worden heraangelegd. De werken starten in de vroege zomer van 2020 en zouden een jaar duren. We houden de zone zo goed mogelijk toegankelijk”, aldus Stals.

Vernieuwde doorsteek

“Het wordt een nog mooiere plek om te winkelen, wandelen en wonen”, zegt Vande Reyde. “De bezetting van de panden is er vrij goed, maar de passage van klanten liep achteruit. De Winkelwandelstraat moet een vernieuwde doorsteek worden tussen de Koning Albertstraat en de Botermarkt-Hasseltsestraat, de andere centra in ons winkelkerngebied.”

“We plannen in de straat rustpunten en groene elementen en introduceren ook enkele slimme toepassingen. Mogelijk komt er een automatische registratie van voertuigen, zodat enkel nog het noodzakelijk verkeer van bewoners en leveranciers langs kan.”

De werken zullen een grote weerslag hebben op de handelaars en de bewoners. “We gaan hen vanaf het begin juist informeren en betrekken bij de herinrichting”, zegt Vande Reyde. Samen met centrummanager Joachim Vancluysen ging hij langs in zo’n twintig winkels om de werken aan te kondigen. Er werden ook brieven rondgedeeld.

Bezorgdheden

“De reacties waren positief dat we hen zo vroeg inlichten, maar er klonken ook vragen en bezorgdheden. De handelaars hoeven niet verplicht te sluiten, maar sommigen denken erover om tijdens de werken hun pand te renoveren. We bekijken hoe we hen kunnen tegemoet komen”, zegt Vande Reyde. “Op 25 juni houden we een grote info-avond in de Hallezaal. Dan rollen we de timing uit en wat er allemaal gaat gebeuren. We informeren de handelaars ook over de hinderpremie waar ze recht op hebben.”

De winkeliers reageren gelaten, maar begripvol. “Onze straat zal een stuk aangenamer worden, vooral voor ons ouder publiek. Toch zijn we bang dat de hele straat in één keer zou worden opgebroken en het werk langer gaat aanslepen.”