Halve maan weer open voor buurtbewoners die willen wandelen of joggen DDH

31 maart 2020

15u44 2 Diest Goed nieuws voor de omwonenden van het provinciedomein “Halve Maan” in Diest. Vanaf 1 april kunnen buurtbewoners er weer gaan wandelen en joggen. Hetzelfde geldt voor het domein in Huizingen en Kessel-Lo.

De provincie Vlaams-Brabant sloot haar provinciedomeinen op 20 april voor het publiek als preventiemaatregel in de bestrijding van het coronavirus maar daar komt nu dus verandering in. “Conform de instructies van het Nationaal Crisiscentrum heropenen we onze domeinen in Diest en Huizingen vanaf 1 april. Zo bieden we de buurtbewoners de kans om er een frisse neus te halen. Blijven bewegen is immers essentieel voor de gezondheid, ook in deze coronatijden. Dit wil echter niet zeggen dat mensen vanuit de hele provincie mogen afzakken naar de domeinen”, legt gedeputeerde voor de provinciedomeinen Ann Schevenels uit.

De toegang tot het domein is dus alleen bedoeld voor buurtbewoners maar dat wil niet zeggen dat er pascontrole aan de ingang komt. “Dat gaan we voorlopig niet doen maar de parkings sluiten we wel af zodat het moeilijk wordt om met de wagen naar hier te komen. We rekenen ook op het gezonde verstand van eenieder”, verduidelijk domeinverantwoordelijke Ria Schepmans die op 1 mei met pensioen gaat.

De social distancing maatregelen blijven trouwens gelden en dus moet je anderhalve meter afstand bewaren van mensen die niet tot jouw gezin behoren. Ook het samenscholingsverbod blijft van kracht en picknicken, op een bank zitten of even rusten in het gras zijn verboden. Recreatiefaciliteiten zoals de speeltuinen en de visvijvers blijven tenslotte ook dicht.