Hagelandse Academie Muziek en Woord start met opleiding voor leerlingen met mentale en/of fysieke beperking DDH

27 juni 2020

16u59 0 Diest Volgend schooljaar start de Hagelandse Academie Muziek en Woord in Diest met een nieuwe opleiding. ‘Muziek op maat’ die zich richt op leerlingen met een mentale en/of fysieke beperking. Bedoeling is iedereen die het reguliere traject niet aan kan toch op te vissen en te laten genieten van een opleiding op maat.

De lessen gaan door onder begeleiding van muziektherapeute Lieselotte Ronse die haar sporen al verdiende aan het Conservatorium van Mechelen waar ze een gelijkaardige les geeft en in de academie van Jette waar ze eveneens aangepast muziekonderwijs doceert. Ronse kwam spontaan haar werking toelichten op de academie en overtuigde de directie om er ook in Diest voor te gaan. De leerlingen worden wekelijks een uurtje ondergedompeld in zang, ritme en muziek en er wordt een leertraject uitgestippeld op maat van elke leerling waarbij zijn of haar wensen en capaciteiten centraal staan.

“Muziek is een universele taal en we willen aan iedereen de kans geven om die taal te leren beheersen. Tijdens de lessen Muziek op Maat passen we de leerdoelen van onze opleidingen zo aan dat deze opleiding toegankelijk wordt voor iedereen. Ook voor leerlingen die in het reguliere traject uit de boot dreigen te vallen.”, legt directeur Koen Dries uit. “Leerlingen vanaf 8 jaar met een beperking en/of met specifieke onderwijsbehoeftes kunnen contact met ons opnemen. Voorafgaand aan de inschrijving is er een intakegesprek met de leerkracht”.

De lessen starten in september 2020 en lopen tot en met juni 2021, met uitzondering van de schoolvakanties. Nieuwe leerlingen kunnen zich inschrijven sinds 15 juni 2020 op het secretariaat van de HAMW na aanmelding. Meer informatie krijg je op de website of op het nummer 013/32.69.29